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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir."

Politika 08.08.2022, 11:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir."

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