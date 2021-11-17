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İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce’de saat 15.40’ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce’mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AFAD: "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan’ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan’ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi"
Politika 17.11.2021, 15:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan’ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi"