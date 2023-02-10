Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.