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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Politika 06.01.2022, 08:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.