Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avusturya’nın Türkiye’nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye’nin Avusturya’daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avusturya’nın Türkiye’nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye’nin Avusturya’daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok."