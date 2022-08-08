banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor."

Politika 08.08.2022, 11:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor."

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu