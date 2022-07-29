banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz. Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya’nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz.” dedi.

Politika 29.07.2022, 20:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz. Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya’nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz.” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık