Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği veririz. Türkiye’nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye’nin valisi gibi davranmala
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği veririz. Türkiye’nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz kim olursa olsun."
Politika 27.12.2021, 11:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake) "İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışırlarsa gerekli desteği veririz. Türkiye’nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz kim olursa olsun."