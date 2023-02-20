Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Politika 20.02.2023, 11:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Yorumlar (0)