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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.

Politika 14.10.2022, 12:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.

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