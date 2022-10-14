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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.
Politika 14.10.2022, 12:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.