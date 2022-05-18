Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Blinken ile yaptığı görüşmede F-16 konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.