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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik. Bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol’deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik. Bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol’deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik. Bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol’deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi.