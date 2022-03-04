Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Brüksel’de yoğun mesaisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Fransız, Bulgar, Hollandalı ve Alman mevkidaşları ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplandı. Toplantıya katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.