Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan “tahıl koridoru” diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, tahıl koridoru konusundaki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bakan Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığımız girişimler hakkında Genel Sekreter Guterres’e bilgi vermiştir. Genel Sekreter Guterres, Türkiye’nin gayretlerinden dolayı teşekkür etmiş, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiştir” denildi.