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Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, Rusya - Ukrayna müzakereleri sonrası basın açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakereleri sonrası basın açıklamasında bulundu.
Politika 29.03.2022, 15:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakereleri sonrası basın açıklamasında bulundu.