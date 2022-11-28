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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan hayatını kaybeden Belaruslu mevkidaşı için taziye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei anısına, Belarus Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Politika 28.11.2022, 11:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei anısına, Belarus Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, 26 Kasım tarihinde hayatını kaybeden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei anısına Belarus Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladığı öğrenildi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Belarus halkına başsağlığı dileklerini yineledi.