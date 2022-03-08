Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, 72 kadın Büyükelçimizin ve 14 Başkonsolosumuzun ülkemizi yurtdışında temsil ediyor olması; 11 kadın Genel Müdürümüzün ve 12 Genel Müdür Yardımcımızın merkezde görev yapıyor olması ülkemiz için gurur verici ve dünyaya örnek teşkil eden bir tablodur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Çavuşoğlu yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel gün vesilesiyle, kadınların dünyanın dört bir yanında maruz kaldıkları adaletsizliğin, eşitsizliğin, ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, kadının her alanda hak ettiği güçlü konuma ulaşması ve en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olan kadına karşı şiddetin son bulması için güçlü politikalar izlemeye devam etmektedir. Bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi önceliğimizdir. Kadının güçlendirilmesine ve haklarının korunmasına yönelik olarak uluslararası teşkilatlar nezdinde yürütülen çalışmalara aktif ve etkin şekilde katılmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle, dünyanın dört bir köşesinde, bazen en zor koşullarda görevlerini başarıyla ve özveriyle yürüten her düzeydeki kadın mensubumuza takdir ve teşekkür duygularımı iletiyorum. Bugün, 72 kadın Büyükelçimizin ve 14 Başkonsolosumuzun ülkemizi yurtdışında temsil ediyor olması; 11 kadın Genel Müdürümüzün ve 12 Genel Müdür Yardımcımızın merkezde görev yapıyor olması ülkemiz için gurur verici ve dünyaya örnek teşkil eden bir tablodur. Bakanlığımızın kadın mensuplarının, erkek mensuplarımızın eşlerinin, şehitlerimizin anne ve eşlerinin ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en samimi duygularımla kutluyor, kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."