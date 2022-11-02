Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan azınlığımızın haklarını ihlal ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan açıklaması

- "Miçotakis samimi olma sözünü tutamadı"

- "Ülkemizin yükselen profilinden Yunanistan çok rahatsız"

- "Yunanistan iç politikasında Türkiye karşıtlığı prim yapıyor. Her gün Türkiye’nin gündemde olması Yunanistan’a sorunlarını unutturuyor"