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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan azınlığımızın haklarını ihlal ediyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan azınlığımızın haklarını ihlal ediyor"
Politika 02.11.2022, 10:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan azınlığımızın haklarını ihlal ediyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan açıklaması
- "Miçotakis samimi olma sözünü tutamadı"
- "Ülkemizin yükselen profilinden Yunanistan çok rahatsız"
- "Yunanistan iç politikasında Türkiye karşıtlığı prim yapıyor. Her gün Türkiye’nin gündemde olması Yunanistan’a sorunlarını unutturuyor"