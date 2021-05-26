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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirecek

Politika 26.05.2021, 12:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "31 Mayıs Pazartesi günü Yunanistan’a gideceğim" dedi.

Öte yandan Kathimerini'nin haberine göre Yunanistan ve Türkiye'nin savunma bakanlıkları arasında "güven artırıcı önlemlere ilişkin" dördüncü tur toplantıların Çarşamba ve Perşembe günleri video konferans aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'daki Ankara ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında Dendias ile Çavuşoğlu arasında egemenlik hakkı tartışması çıkmıştı.

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