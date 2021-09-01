Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar Spor Akademisi’nin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Yeni Pazar Spor Akademisi’nin açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile görüşmesi ve Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından Taşyapı firmasının Yeni Pazar-Tutin arasındaki yolun modernizasyon çalışmasını yürüttüğü şantiyeyi ziyaret etmişti.

Çavuşoğlu, ardından Doğuş Grubu tarafından yenilenen Yeni Pazar Spor Akademisi’nin açılış törenine katıldı. Spor akademisindeki kız basketbol takımı ile selamlaşan Çavuşoğlu, basketbol topuyla atış yapmasının ardından kız basketbol takımlarının maçını izledi. Çavuşoğlu, “İş insanlarımız dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerle göğsümüzü kabartıyorlar” dedi.