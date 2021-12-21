Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanlığı toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın ev sahipliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya)+Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı ardından düzenlenen basın açıklamasında, “Polonya ve diğer müttefiklerimizle iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2013 yılından beri düzenlenen Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen toplantıya Çavuşoğlu’nun yanı sıra Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ingrid Brockova da katıldı. Yasadışı göç, Afganistan, Balkanlar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Vişegrad Grubu ile iş birliği konuları toplantıda ele alındı.

“Afganistan’da ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz”

Toplantı sonrasından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Çavuşoğlu, “Afganistan ve Suriye’de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe kaynağı. Bu konularda birlikte çalışma, adil yük paylaşımı ile gönüllü ve güvenli geri dönüşler konusunu ele aldık. Özellikle Afganistan’daki durum yeni bir insani krizle ve kitlesel göç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM’nin acil yardım çağrısı çerçevesinde Afganistan’da ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz” dedi.

“Polonya ve diğer müttefiklerimizle işbirliğimizi sürdüreceğiz”

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen sorununa da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Belarus ile yaşanan düzensiz göç krizinin çözüme kavuşturulması için biz Türkiye olarak başta Polonya olmak üzere müttefiklerimizi destekledik. Bu anlamda da özellikle aldığı tedbirler sebebiyle hem Türk Hava Yolları yönetimine hem de sivil havacılık kurumumuza teşekkür ediyoruz. 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki iş birliğimizi sürdüreceğiz. Balkanlar’daki endişe verici son gelişmeleri de değerlendirdik. İstikrarlı ve müreffeh Balkanlar, Avrupa’nın ve bizim güvenliğimiz için önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin samimi çabalarına karşı diğer AB üyelerinin de aynı yaklaşımı göstermelerini ümit ediyoruz”

Vişegrad Grubu ve Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ile V4 ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelinin nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Alternatif tedarik yolları ve bölgesel ticaret ağlarının geliştirilmesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Macaristan ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu iş birliğini diğer V4 ülkeleriyle de geliştirmek istiyoruz. V4 ülkelerinin Türkiye AB ilişkilerine verdiği destekler için teşekkür ediyorum. İyi bir Türkiye-AB iş birliği gerek batı Balkanlarda, gerek bölgemizde Avrupa ve ötesinde son derece elzemdir. Karşı karşıya kaldığımız birçok sorun çerçevesinde bunun önemi daha da artmıştır. Avrupa’nın tamamı ve Avrupa kurumları ile daha iyi bir iş birliği içinde olmaya hazırız” diyerek sözlerini noktaladı.

Vişegrad Dörtlüsü olarak da anılan Vişegrad Grubu, 4 Orta Avrupa ülkesi olan Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasındaki bölgesel bir ortaklıktır. Grubun amacı bu ülkeler arasında Avrupa entegrasyonunu sürdürmek, hem de birbirleri ile askerî, ekonomik ve enerji gibi konularda işbirliği yürütmektir. Grup ismini, 15 Şubat 1991 tarihinde 3 ülke liderinin Macaristan’ın kale kasabası Vişegrad’da düzenledikleri zirveden almaktadır. Çekoslovakya’nın daha sonra bölünmesi ile Slovakya da gruba dahil olmuştur. Vişegrad Grubu üyesi ülkeler 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne katıldı.