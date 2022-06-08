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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı.

Politika 08.06.2022, 11:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı.

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