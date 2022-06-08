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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı.
Politika 08.06.2022, 11:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un katılımıyla heyetlerarası görüşme başladı.