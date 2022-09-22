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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Bakanlar Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Politika 22.09.2022, 23:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bakanlar Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, “Filistinli kardeşlerimize desteğimizi yineledik” dedi.
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