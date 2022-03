Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, “Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bayramov görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik seviyesinde olduğunu vurgulayarak, “Ülkelerimizin katılımıyla bir sıra meselelerde olduğu gibi enerji konusunu da müzakere ettik. Avrasya’nın enerji haritasında çok önemli değişiklikler yaşandı. Bu projelerin bir çoğu Türkiye ve Azerbaycan’ın diğer bölge ülkeleriyle birlikte oluşturduğu büyük projelerin icra edilmesi neticesinde oldu ve burada hala ciddi potansiyeller var” dedi. Ukrayna’daki durumun çok ciddi endişe oluşturduğunu belirten Bayramov, “Kurbanların sayı durmadan artıyor. Azerbaycan ve Türkiye bu konuyla ilgili çok aktif faaliyetler yürütüyor. Çatışmanın tarafları arasında, iki ülkenin liderleriyle, Ukrayna ve Rusya başkanıyla çok sayıda gerçekleştirilen görüşmeler ve sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi konusundaki çağrılarımız buna örnektir. Azerbaycan sorunların uluslararası hukuka dayanarak, diyalogla çözülmesinin tarafındadır. Ukrayna ve Rusya arasında yapılan 2 görüşmeni ümitli buluyoruz. Bu görüşmelerin sürdürülmesini önemli buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bayramov, Ukrayna’dan vatandaşların tahliyesi zamanı Azerbaycanlı ve ya Türk diye ayırmadıklarını ve Türk yetkililerle beraber çalışmaları sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

“Azerbaycan Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekledi”

Ermenistan’la geçmişte yaşanan sorunlara bakmayarak ilişkilerin normalleşmesi için diyaloga başlamak için ortamın oluşmaya başladığını belirten Bayramov,“Bu diyaloga başlamak gerekiyor. Azerbaycan Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini açık bir şekilde destekledi ve hala desteklemektedir. Bununla Azerbaycan ve Türkiye olarak Ermenistan’a niyetimizin bölgemizde dostluk ilişkilerini oluşturmak ve bölgenin gelişmesine katkı sağlamak olduğu göstermektir. Bu Ermenistan için bir fırsat. Ermenistan’ın bundan ne kadar faydalanacağı artık kendi yönetimi ve halkının seçimine bağlı” diye konuştu.

“Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız”

Şuşa Beyannamesi’yle Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihi bir adım attığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu beyanname çerçevesinde önümüzdeki süreç içinde askeri, kültür, diaspora, ekonomi, enerji var ve bu konularda biz somut adımlar atmak için tüm diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarını ele aldıkları gibi bölgesel konuları da değerlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Özellikle Ukrayna’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız ve haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı arttırarak devam ediyoruz. Her iki ülke ile iletişim kurabilen, her iki ülkeyle ilişkili olan ülkelerden iki tanesiyiz biz Azerbaycan ve Türkiye olarak. Bu münasebetlerimizi de pozitif yönde kullanarak, öncesinde çaba sarf ettik ama savaş başladı. Şimdi bu savaşın durdurulması için yine çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Azerbaycan veya Türkiye vatandaşı ayrımı yapmaksızın iki ülkenin vatandaşların ülkelerine getirmek için Azerbaycan’la birlikte yapılan işbirliğinin sürdürüleceğini de kaydetti.

“Umuyoruz Ermenistan’da buna olumlu karşılık verir”

Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması teklifini Türkiye’nin desteklediğini belirten Çavuşoğlu, “Bu aslında can Azerbaycan’ın ne kadar iyi niyetli olduğunu, bölgemizde barış istediğini gösteriyor. Umuyoruz Ermenistan’da buna olumlu karşılık verir. Vermesi de gerekiyor bölgenin barışı ve istikrarı için herkes üzerine düşeni yapacak. Bizim Ermenistan’la da bazı attığımız adımlar var. Bu konuda da can Azerbaycan‘la eşgüdüm içinde hareket ediyoruz, tüm konuları beraber istişare ediyoruz, hangi adımları atacağınıza karar veriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğimizi burada bir kere daha söylemek isterim” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 3+3’ü bölgede barış ve istikrar istediği için Azerbaycan’ın teklif ettiğini belirtirken, “Aynı şekilde bizim Ermenistan’la başlattığımız bu sürece bu anlayışla Azerbaycan’ın her zaman desteği oldu. Yakın koordinasyon içindeyiz, bundan sonra da böyle olacak. Özel temsilciler iki defa bir araya geldi. Bunlar, 14 Ocak’ta Moskova’da ve 24 Şubat’ta Viyana’da bir araya geldi. Sürekli telefonla görüşüyorlar, güven arttırıcı bazı adımlar atıldı ve bundan sonraki atılacak adımlarda da yine bu yakın koordinasyonu inşallah sürdüreceğiz. Bizim hepimizin yani hem Azerbaycan’ın hem Türkiye’nin amacı iyi komşuluk ilişkileri ve bölgede barış ve kalıcı istikrar. Bu doğrultuda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tahliyeler sürüyor

Ukrayna’da yaşayan insanlara insani yardımların ulaştırılması için Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle beraber çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu çabalarımızı sürdüreceğiz bizim özellikle tahliye konusunda da bugüne kadar attığımız adımlara baktığımız zaman yaklaşık 11 bin 24 vatandaşımızın buraya Türkiye’ye getirmek üzere yola çıkardık. Bugün de, Kiev’den 1 tren henüz daha kesinleşmedi çalışıyoruz vatandaşlarımıza da duyuru yapıyoruz. Lviv’den 2 otobüs bugün kaldırıyoruz, Odessa’dan 1 veya 2 otobüs çünkü gelecek vatandaşımıza bağlı otobüsler hazır bekliyor. Bugün ateşkes ilan edilen Mariupol ve Volnovakha’da 1 veya 2 otobüs vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Otobüsle vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz. Bugün bu planımız tam olarak sahadaki şartlara göre işlerse, yaklaşık 400 civarında vatandaşımızı da tekrar tahliye için hareket edilmiş olacağız. Elbette buralarda Azerbaycanlı kardeşlerimiz varsa onların tahliyesi konusunda da beraber çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.