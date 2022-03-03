Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyulduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun bir taraftan Türk vatandaşlarını tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.