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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna’daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna’daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri insani dram devam ediyor. Akan gözyaşı ve kanın durması lazım. Barışın kaybedeni olmaz" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna’daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri insani dram devam ediyor. Akan gözyaşı ve kanın durması lazım. Barışın kaybedeni olmaz" dedi.