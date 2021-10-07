Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna’da Türk şehitliklerini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna’da Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna’da Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya cephesinde şehit düşen askerlerimizin yattığı Lopuşnya ve Rohatin’deki Türk şehitliklerini ziyaret etti. Çavuşoğlu’na ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da eşlik etti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “I. Dünya Savaşı’nda Galiçya cephesinde şehit düşen kahramanlarımızın yattığı Lopuşnya ve Rohatin’deki şehitliklerimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı dostum Kuleba’yla birlikte ziyaret ettik. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.