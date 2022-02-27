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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.
Politika 27.02.2022, 17:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.