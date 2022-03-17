Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Lviv kentine Ukrayna’yla olan dayanışmayı göstermek için geldiğini ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.