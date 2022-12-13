Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Zirvesi Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere Türkmenistan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza’da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantılarına katılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Türkmenistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, yarınki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat edecek ve zirve çerçevesinde düzenlenecek Üçlü Dışişleri Toplantısı’na katılacak.

Zirvede ve Bakanlar Toplantısında, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.