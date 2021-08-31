Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye’nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da önemli bir aktör olduğu açıkça görülüyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye’nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da önemli bir aktör olduğu açıkça görülüyor” ve “Biz hiçbir ayrım yapmaksızın Bosna’daki değişik etnik gruplara aynı şekilde yaklaşıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afganistan’daki gelişmeler hakkında sorulan soruya cevap veren Çavuşoğlu, “Dünkü G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet edildik. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da önemli bir aktör olduğu açıkça görülüyor. Çünkü Türkiye’nin izlediği dış politika ve oynadığı rolü hiç kimsenin aleyhine değil. Barış istikrar ve huzur için üzerimize düşeni yapıyoruz sorumluluklarımızı da üstleniyoruz ve herkesle de işbirliği yapmak isteyen bir ülkeyiz. Afganistan’daki durum ortada sonuçta önümüzdeki süreçte nasıl bir hükümet kurulacak bunu görmemiz gerekiyor. Düşüncelerimizi temennilerimizi her iki tarafla da paylaşıyoruz. Gerek Cumhuriyet tarafına gerek Taliban tarafına düşüncelerimizi iletiyoruz” dedi.

Afganistan’da kurulacak yeni hükümete değinen Çavuşoğlu, “Kapsayıcı bir hükümetin kurulması herkesi içerecek şekilde kurulması en büyük arzumuz, temennimizdir. Diğer taraftan tahliyeler ve havaalanının açık olarak işletilmesi söz konusu bunun için teknik cihazların dışında güvenlik dahil alınması gereken tedbirler var. Dün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısında bunu da ele aldık. Terörizm tehdidi var elbette DEAŞ’ın Horasan kolunun terör saldırılarını gördük çok sayıda insan öldü maalesef havaalanına yakın bir yerde. Aynı şekilde insani durumda şu anda gerçekten ciddi bir sıkıntı var” dedi.

“İnsani yardımları ulaştıracak kuruluşların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor”

Afganistan’a yapılacak insani yardım ve göç konularına değinen Çavuşoğlu, “Açlık tehlikesi var özellikle zaten kuraklık vardı. Ülkede insani yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz ve insani yardımlar ulaştırırken, insani yardımları ulaştıracak kuruluşların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. Diğer taraftan tabi ciddi bir göç krizi var. Dünyada ve yeni bir göç dalgası olabilir yani olması pek muhtemel. İnsanların yerinde kalması için Afganistan’a yapılabilecek yardımlar ve düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirler dahil her konuda düşüncelerimizi dünkü toplantıda paylaştık” ifadelerini kullandı.

G7 ülkelerinden Türkiye’ye teşekkür

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye ve Katar’a teşekkür edildiğini aktaran Çavuşoğlu, “Toplantıda özellikle söz alan tüm ülkeler, ülkemize ve Katar’a şu ana kadar işlediğimiz pozitif rol ve havaalanında tahliyeler dahil herkese yaptığımız yardımlardan dolayı bir de Amerika’ya teşekkür ettiler” diye konuştu.

“Bizim için önemli olan Bosna Hersek’in barışı, huzuru, istikrarı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretlerine değinen Çavuşoğlu, “Bosna Hersek‘te Başkanlık Konseyi’nin üyeleriyle bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız diğer temaslarının yanı sıra. Dodikin’de dönem başkanlığı üstlendiği dönemde birkaç defa ülkemize geldi. Yine Bosna Hersek’te ve diğer platformlarda da Cumhurbaşkanımız bir araya geldi. Ben de Bosna Hersek’i ziyaret ettim. Biz hiçbir ayrım yapmaksızın Bosna’daki değişik etnik gruplara aynı şekilde yaklaşıyoruz. Bizim için önemli olan Bosna Hersek’in barışı, huzuru, istikrarı. Son zamanlarda bazı gerginlikler var doğru anlaşmazlıklar da var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ziyaretinde de Bosna’nın geleceği ile ilgili düşüncelerini Türkiye’nin düşüncelerini ve pozisyonunu Başkanlık Konseyi’nin üç üyesi ile birlikte paylaşmıştır” dedi.

“Bosna Hersek‘te da biz üzerimize düşeni yapacağız”

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Öyle görünüyor ki şu andaki anlaşmazlıkların üstesinden bir an önce gelmemiz lazım. Bu konuda da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki süreçte iki lider de üzerine düşeni yapacaktır bundan şüphemiz yok. İki lider adına konuşmak için söylemiyorum ama bugüne kadar güçlü mekanizmalarla ve diğer hayata geçirdiğimiz barış otoyolu dahil projelerle iki ülke bölgenin istikrarına ve özellikle altyapı, üstyapı projelerinin hayata geçmesinde iki liderin de ülkenin önemli katkısı olmuştur. Bosna Hersek‘te tansiyonun düşmesi ve yaşanan şu andaki sorunların diyalog aşılması konusunda da biz üzerimize düşeni yapacağız.”