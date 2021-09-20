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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” dedi.

Politika 20.09.2021, 20:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde yer alan Türkevi’nin açılışında konuştu. Türkevi’nin yerinin çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir. Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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