Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Suriye görüşmeleri) Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklif

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Suriye görüşmeleri) Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız."