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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Politika 17.08.2022, 14:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

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