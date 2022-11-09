Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye- Kazakistan- Azerbaycan güçlü mekanizmamızı kurduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da Çimkent Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan güçlü mekanizmamızı kurduk. Fetö’ye karşı her zaman teyakkuzda olmamız hepimizin yararınadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fahri Başkonsolosluğu açılış törenine katılmak için Kazakistan’ın Çimkent şehrine geldi. Konsolosluğun açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu dünyanın zor günlerden geçtiğini söyleyerek, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Çatışmalar, karmaşa, krizler. Yanı başımızda büyük bir savaş devam ediyor. Türk dünyası olarak bu gelişmelerden habersiz kalamayız. Geçen yıl kasım ayında Türk Konseyi Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüştürdüğümüz İstanbul Zirvesi Türk dünyasının birliği konusunda bir milat oldu. Yarın yine Türk tarihinin sembol şehirlerinden Semerkant’ta Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Dışişleri bakanları ile Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi toplantılarına katılacağız. Cuma günü de liderler Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalarımızla Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra her engeli aşarız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 10 milyar ticaret hacmine ulaşmak"

Çavuşoğlu, hedefin 10 milyar dolar ticaret hacmi olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanı Tokayev’in bu yılki ziyareti son derece verimli geçti. İlişkilerimizi nasıl güçlendireceğiz? Bunları konuştuk. Ve 14 anlaşma imzaladık. Hemen arkasından cumhurbaşkanımızın yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için geçen ay Astana’ya ziyareti oldu. Ve burada da 6 belge imzaladık. İlişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlendiriyoruz. Sayın Tokayev Devlet Başkanımıza birinci derece devlet dostluk nişanı verdi.

Ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek için çok çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar ticaret hacmine ulaşmak. Çünkü 5 milyar doları yakalamış durumdayız. Ayrıca yatırımlarımız da dört buçuk milyar doları aşmış durumda" dedi.

"Türkiye- Kazakistan- Azerbaycan güçlü mekanizmamızı kurduk"

Türkistan’ın çok önemli gelişme kaydettiğine de değinen Çavuşoğlu, "Özellikle lojistik ve taşımacılık konusunda işbirliğimizi, bağlarımızı nasıl geliştirebiliriz onu konuşuyoruz. Türkiye- Kazakistan- Azerbaycan güçlü mekanizmamızı kurduk. Ama Türkistan’da transit taşımacılıkta önemli bir merkez. Vatandaşlarımıza hizmet bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden. Dünyanın neresinde olursa olsun, hem soydaşlarımıza hem de benzerliklerimize sahip olmak bizim görevimizdir. Dünyada 256 temsilciliğimiz var. En son Sırbistan’da konsolosluk temsilciliğini açtık. Yakında Türkistan’da da açarak 257’ye çıkaracağız. Şu anda dünyada 708 Fahri Konsolosluğumuz var. Fahri Konsolosluklarımız da aynı şekilde iki ülke arasında bağlarımızın güçlenmesine hizmet ettiği gibi, o ülkenin vatandaşlarına da hizmet ediyor.

"FETÖ’ye karşı her zaman teyakkzuda olmamız hepimizin yararınadır"

Çavuşoğlu, Fetö terör örgütüne karşı dikkatli olunmasını gerektiğine dikkat çekerek, "FETÖ örgütü sadece Türkiye için değil onun bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını görüyoruz. Türkiye’de darbe girişiminde bulundular. Ve 252 vatandaşımızı öldürdüler ve vatandaşlarımızın üzerinden tanklarla geçtiler. Bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmamız hepimizin yararınadır” şeklinde konuştu.