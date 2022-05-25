Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti dahilinde Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye’den İsrail’e 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Tel Aviv’de Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.