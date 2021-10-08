Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş adamlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da Türk ve Ukraynalı işadamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da temasları kapsamında Lviv kentinde Türk ve Ukraynalı işadamlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu’na Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı mevkidaşım Kuleba ile birlikte Lviv’de Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldik. İş insanlarımızı dünyanın her köşesinde desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.