Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na katılarak, Türkiye’nin terörizmle mücadele konusundaki kararlı tutumunu teyit etti.