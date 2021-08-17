Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

'Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişiklerin gelişmesinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu biliyoruz'

'Libya'daki durum Afganistan'daki durum hakkında bilgi verdim. Körfez ülkeleri arasındaki durumun yeniden normalleşemesi bölgenin kalkınma açısından önemlidir'

'Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün'de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci var. Suriyeli göçmenlerin artık ülkelerine geir dönemsi için daha önce 4'lü bir inisiyatif olmuştu. Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde dönmeleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

'Afganistan'daki son gelişmeleri de değerlendirdik. Suriyeli göçmenlerin artık onurlu, gönüllü ve güvenli olarak geri dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim de Mısır dahil ülkelerle ilişkilerimizde yeni sayfalar açılıyor.'

Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesi ile Taliban'In ilerlemesini gördük.'

'Biz Taliban dahil tüm taraflar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'

Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması işçin elimizden geleni yapıyoruz.'

Ayrıntılar gelecek...