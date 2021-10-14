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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."
Politika 14.10.2021, 17:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."