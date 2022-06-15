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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) 4’lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. May

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) 4’lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya’dan da olumlu cevap gelirse 4’lü toplantıyı İstanbul’da gerçekleştireceğiz."

Politika 15.06.2022, 19:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) 4’lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. May

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) 4’lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya’dan da olumlu cevap gelirse 4’lü toplantıyı İstanbul’da gerçekleştireceğiz."

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