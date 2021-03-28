banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi.

Politika 28.03.2021, 19:57
2
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkili ilişkileri ele almak ve Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe’de Türk işadamları ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Duşanbe’de ilk olarak Tacikistan’la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla işbirliği imkanlarını değerlendirdik” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık