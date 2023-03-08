Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye’ye yardım) Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. Şu ana kadar 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımızın d

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye’ye yardım) Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. Şu ana kadar 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımızın da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık."