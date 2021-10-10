Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Almahdi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’da Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Almansoura Alsadig Almahdi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Almansoura Alsadig Almahdi ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Sudanlı mevkidaşı Mariam Almansoura Alsadig Almahdi’nin iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkileri değerlendirdiği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Sudan’a desteğinin süreceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle 11-12 Ekim tarihlerinde Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ayrıca, söz konusu toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecek.