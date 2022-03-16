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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna’nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna’nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna’nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi.