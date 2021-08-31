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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan’da Bayraklı Camii’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Bayraklı Camii’ni ziyaret etti.

Politika 31.08.2021, 19:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan’da Bayraklı Camii’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Bayraklı Camii’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın restore edeceği Bayraklı Camii’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ortak kültürel mirasımızın korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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