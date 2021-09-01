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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Politika 01.09.2021, 20:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç’le görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutuna büyük önem veriyoruz” dedi.

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