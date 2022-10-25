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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal Başbakanı Ba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Başbakanı Amadou Ba tarafından kabul edildi.
Politika 25.10.2022, 19:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Başbakanı Amadou Ba tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’in başkenti Dakar’daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Forumunun “Krizler ve Afrika’nın Egemenliği” başlıklı oturumuna katıldı. Bakan Çavuşoğlu, oturumun ardından Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ve Sudan Dışişleri Bakan vekili Ali Al-Sadiq Ali ile bir araya geldi. Temaslarını sürdüren Çavuşoğlu daha sonra Senegal Başbakanı Amadou Ba tarafından kabul edildi.