Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senagalli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ve Sudan Dışişleri Bakan vekili Ali Al-Sadiq Ali ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’in başkenti Dakar’daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Forumunun “Krizler ve Afrika’nın Egemenliği” başlıklı oturumuna katıldı. Bakan Çavuşoğlu, oturumun ardından Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ve Sudan Dışişleri Bakan vekili Ali Al-Sadiq Ali ile bir araya geldi.