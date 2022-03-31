Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya’nın bize yönelik gazı kesmesi için bir sebep yok. Rusya’nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı. Anlaşmalarımız var. İhtiyacımız olan gazı Rusya’dan almaya devam edeceğiz."